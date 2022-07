Appello pro-Draghi: troppi rischi all’orizzonte per chiudere la legislatura

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Un appello perché Mario Draghi rimanga premier è stato lanciato dal Sole 24 Ore con un editoriale del direttore Fabio Tamburini. Ecco il testo dell’appello e i firmatari.

Il debito pubblico supera il 150 per cento, l'inflazione mette a dura prova i bilanci delle famiglie e delle imprese come non era mai avvenuto negli ultimi 40 anni, contemporaneamente la recessione è pronta a fare danni di segno opposto ma altrettanto clamorosi, la guerra in Ucraina sta destabilizzando gli equilibri internazionali. In questo scenario si delinea un autunno difficile, con la spada di Damocle dei rifornimenti energetici che potrebbero risultare drammaticamente insufficienti. E un inverno che potrà rivelarsi ancora più duro. Ecco perché è certamente vero che in una democrazia quando le maggioranze non reggono la scelta naturale è dare la parola agli elettori. Ma una maggioranza in Italia c'è ancora e, nonostante tutto, il governo Draghi ha saputo rilanciare il Paese ottenendo i fondi europei previsti dal Pnrr e riconquistando un ruolo centrale in Europa. Andare al voto significa aggiungere un elemento di straordinaria incertezza ad una situazione difficile da reggere. In momenti come questo serve responsabilità, sarebbe saggio evitare le fibrillazioni di una campagna elettorale che inevitabilmente paralizzerà ogni scelta di governo. Per questo l'appello è che in Parlamento si trovi la soluzione per arrivare alla fine della legislatura. Poi è giusto che la parola passi agli elettori

Loading...

Le adesioni

Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico - Giuliana Albera, Imprenditrice - Alfredo Altavilla, Presidente ITA Spa - Laura Ambrosi, Consulente del lavoro - Giuseppe Amitrano, Ad di Dils - Giulio Andreani, Dottore commercialista - Giancarlo Aneri, Imprenditore -Alessandro Araimo, General Manager Warner Bros. Discovery Sud Europa - Giovanni Arvedi, Presidente Gruppo Arvedi - Associazioni Altagamma e Camera Nazionale della Moda - Cesare Azzali, Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma - Antonio Baravalle, Ceo Gruppo Lavazza - Orlando Barucci, Managing Partner di Vitale - Valerio Battista, Ad di Prysmian - Marina Bauce, Università Padova - Leonardo Becchetti, Università Roma Tor Vergata - Marco Bentivogli - Stefano Beraldo, Ad OVS - Giancarlo Beraudo, Partner Ambienta sgr - Massimo Bergami, Dean di Bologna Business School, Università di Bologna - Bernardo Bertoldi, Università Torino - Francesco Bettoni, Presidente Brebemi - Luigi Arturo Bianchi, Equity Partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici - Gianni Bizzarri, Ad di Banca Ifigest - Loredana Bocca, Notaio - Vincenzo Boccia, Presidente Luiss - Maddalena Boffoli, Avvocato - Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria dispositivi medici - Alberto Bombassei, Presidente emerito Brembo - Piero Borghini -

Aldo Bottini, avvocato - Diana Bracco, Presidente e Ceo Gruppo Bracco - Alberto Brambilla, Medico - Federica Brancaccio, Presidente Ance - Guido Maria Brera, Cofondatore e Chief Investment Officer di Kairos - Gabriele Buia, Presidente Unione Parmense degli Industriali - Angelo Busani, Notaio - Antonio Calabrò, Pirelli e vice presidente Unione Industriali Torino - Alberto Calcagno, Ad Fastweb - Angelo Camilli, Presidente Unindustria Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo - Lodovico Camozzi, Presidente e Ad Camozzi Group - Massimo Candela, Ad Fila - Cristiano Cannarsa, Ad Consip - Giovanni Canzio , ex-presidente della Corte di Cassazione - Carlo Capasa, Camera Nazionale della Moda - Marco Cappelletto, Avvocato - Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana - Ignazio Capuano, Ad Burgo Group - Alessandra Carra, ad Gruppo Feltrinelli - Enrico Carraro, Presidente Gruppo Carraro - Mirja Cartia D’Asero, Ad Il Sole 24 Ore - Paolo Casella, Università Milano Bicocca - Caterina Caselli, Sugar Music - Francesco Casoli, Presidente Elica - Giuseppe Castagna, Ad Banco BPM - Adriana Castagnoli, Università Torino - Alessandro Castellano, presidente Zurich - Alberto Castelli, Ad Kairos - Manfredi Catella, Ceo Coima Sgr -

Marcello Cattani, Presidente Farmindustria - Nicola Cavalluzzo, Dottore commercialista - Primo Ceppellini, Dottore commercialista - Mario Cera, Università di Pavia - Massimiliano Cipolletta, SCAI - Silvia Ciucciovino, Università degli Studi Roma Tre - Giulio Cocci, Ceo Elica - Marco Colacicco, Presidente Mittel - Giuseppe Corasaniti, Università degli Studi di Brescia - Maurizio Corbetta, Università Padova - Marco Cossolo, Presidente Federfarma - Marco Costaguta, Senior Partner OCC - Angelo Cremonese, Università Luiss - Alberto Dal Poz, Ceo CO.MEC S.p.A. e vice presidente Unione Industriali Torino - Lucio D’Alessandro, Rettore Università Suor Orsola Benincasa Napoli - Roberto D’Alimonte, Università Luiss - Antonio de Luca, Avvocato - Nicola De Mattia, ceo di Targa Telematics - Enrico De Mita, Università Cattolica Milano - Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo The European House-Ambrosetti - Luca De Stefani, Dottore commercialista - Chiara de’ Stefani, Imprenditrice - Federico de’ Stefani, Presidente e Ad SIT Group - Andrea De Vecchi, Ceo Andersen Italia - Alessandro Decio, Ad Banco Desio e della Brianza