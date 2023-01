Urso a Radio24, appello ai benzinai: «Revocate lo sciopero, danneggia i cittadini»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo appello domenicale del governo per scongiurare lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio. Una serrata, quella annunciata dalle associazioni di categoria, che bloccherà anche i rifornimenti self service. A tentare ancora una mediazione è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che chiede di revocare lo sciopero lanciando un appello alle associazioni di categoria perché rivedano la decisione.

«È una decisione che danneggia i cittadini», ha affermato Urso intervistato da Maria Latella su Radio 24 a “Il caffe’ della domenica”. «C’e’ un tavolo di confronto che terremo aperto in maniera continuativa finché non ci sarà’ un riordino del settore», ha assicurato il ministro, parlando di «zone d’ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onestà», la stragrande maggioranza dei gestori.



La proposte di mediazione del Governo

L'ultimo tavolo di confronto di giovedì 19 gennaio non ha portato a un nulla di fatto, se non l'annuncio della chiusura per due giorni anche dei distributori fai da te, almeno quelli non gestiti direttamente dalle compagnie.

Sul tavolo il Governo ha messo alcuni correttivi da inserire nel decreto trasparenza in discussione ora alle Camere e su cui 24 ore prima dello sciopero saranno audite le principali associazioni di categoria die gestori e delle compagnie. In particolare il ministro Urso ha proposto una riduzione delle sanzioni e la revisione dell'obbligo di comunicazione indicati nel decreto trasparenza.

In particolare l'obbligo di comunicazione potrebbe diventare settimanale (e non più giornaliero), la chiusura dell'attività dovrebbe scattare dopo 4 omesse comunicazioni settimanali, e non più dopo tre violazioni, e le sanzioni massime per omessa comunicazione, ridotte da 6mila a 800 euro.