Appennini senza neve, danni per almeno 50 milioni. Santanché: risposte in tempi brevi

L’Imu alle zone disagiate

La quarta misura, ha chiarito la ministra, è stata suggerita dal presidente della Toscana Eugenio Giani. «Lavoriamo - spiega - anche su una misura del governo Monti, su suggerimento del presidente Giani che ho accolto, relativa al fatto che il 50% della riscossione dei Comuni doveva essere stornato per le zone disagiate, e invece in questo momento emergenziale sarebbe opportuno che queste risorse potessero rimanere sul territorio».

Ad esempio «per l’Abetone su 1,9 milioni di euro, 1 milione viene restituito in questo fondo nazionale - spiega Giani -. Noi chiediamo che per le località di montagna dell’Appennino dove c’è l’emergenza neve quello che viene riscosso venga rispeso in quel comune. Non costa un euro in più allo Stato ma la solidarietà, in questa situazione, è rispenderli dove vengono riscossi». Una misura che, secondo la ministra del Turismo, «potrebbe essere temporanea, la studieremo bene» ha aggiunto Santanchè.

Assoturismo: turismo invernale Appennini vale 2 miliardi



«È urgente intervenire per sostenere il turismo in Appennino, che solo nel periodo invernale vale circa 2 miliardi di euro e impiega 65mila persone in oltre 14mila strutture ricettive e pubblici esercizi. Si tratta di un settore che coinvolge 9 regioni e 160 comuni che garantiscono accoglienza per quasi 6 milioni di presenze invernali sugli appennini». Così il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina a margine dell’incontro tra le associazioni di categoria e la ministra del turismo Daniela Santanchè.

«Nello scenario di difficoltà attuale, legato alla crisi energetica e all’emergenza climatica, riteniamo sia necessario mettere in atto tutte le azioni possibili e utili all’intera filiera produttiva turistica. Chiediamo interventi mirati e immediati per sostenere le imprese e l’apertura di un tavolo specifico per la gestione dei cambiamenti climatici in atto e la destagionalizzazione di un prodotto così importante per l’economia italiana».