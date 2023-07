Appia Antica, il censimento del verde è made in Verona

Ascolta la versione audio dell'articolo

Circa 2mila alberi censiti nel parco archeologico dell’Appia Antica, 2.300 anni di storia nel cuore del Lazio che affascina visitatori da tutto il mondo.

A contribuire al successo dell’operazione, la piattaforma Ginve, strumento prezioso perché aiuta a monitorare lo stato di salute del verde pubblico, su cui si ripercuotono le conseguenze dei cambiamenti climatici e che non sempre le pubbliche amministrazioni riescono a curare adeguatamente a causa delle risicate risorse economiche e di personale di cui dispongono.

Ad idearla è stata Futura Sistemi di Sommacampagna, nel Veronese, microimpresa informatica fondata 32 anni fa, che dà lavoro ad una decina di addetti, fatturando in media 550mila euro l’anno.

L’azienda è specializzata in progettazione e installazione di software per gestire polmoni verdi - parchi urbani, viali, piante, siepi e aiuole - e nella creazione di dispositivi a supporto delle agenzie di viaggio. La prima nicchia di mercato è in progressivo sviluppo: sono oltre 300 i clienti, soprattutto pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e professionisti che si avvalgono del portale, con il quale sono già state censite oltre 500mila alberature nel Belpaese.

«Negli anni, abbiamo ottenuto incarichi per la fornitura di Ginve, in forma diretta o partecipando ai bandi con aziende partner che si propongono agli enti locali per gestire il verde», spiega Giandomenico Allegri, amministratore unico. «L’uso del nostro dispositivo è inserito come offerta migliorativa da parte delle imprese manutentrici che vogliono vincere una gara pubblica e dimostrano di avere strumenti per censire patrimonio arboreo e manto verde di Comuni e Province», aggiunge. Lo strumento, che si può usare tramite un browser sia in campo, con tablet e smartphone, che in ufficio e consente di campionare l’esistente, mettendo a fuoco le necessità e gli interventi futuri, è utilizzato anche a Matera dal 2019, quando la città, capitale globale della cultura, voleva presentarsi impeccabile agli occhi del mondo.