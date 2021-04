Apple, 12 milioni di multa dalla Russia per il caso Kaspersky

2' di lettura

Abuso di posizione dominante e conseguente multa per 12 milioni di dollari. Apple è finita nel mirino dell'agenzia anti-monopolio russa, che ha annunciato la condanna del gigante californiano «per aver abusato della sua posizione dominante nella distribuzione di applicazioni mobili sul sistema operativo iOS».

Una storia iniziata un paio d'anni fa, che culmina in una sanzione che arriva in un momento molto delicato per i rapporti fra i due Paesi.

Il gelo fra Washington e il Cremlino è esploso qualche settimana fa, con il neo presidente americano Joe Biden che senza troppi giri di parole ha dato dell'assassino a Vladimir Putin, riaccendendo una miccia che da qualche anno – almeno apparentemente – sembrava spenta.

E anche per questo, la multa ad Apple va al di là della semplice condanna, accendendo scenari geopolitici in grande fermento. La condanna odierna è arrivata dopo che nel 2019, il gigante russo della cybersicurezza, Kaspersky, aveva accusato Apple di aver bloccato l'accesso a una sua applicazione di parental control proprio mentre ne lanciava una molto simile.

Quelli di Kaspersky lamentarono il fatto di essere stati esclusi da iOS (e quindi dal florido mercato dei possessori di iPhone e iPad), accusando Apple di giocare in modo scorretto.