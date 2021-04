Apple: nuovi iPad Pro e iMac con chip M1. AirTag per non perdere le chiavi. I prezzi

Il nuovo iMac presentato da Cupertino (EPA/BROOKS KRAFT / APPLE INC)

Il nuovo iMac dal profilo sottile

Apple ridisegna l’iMac intorno al nuovo processore M1 della famiglia Apple Silicon, che garantisce una maggiore miniaturizzazione interna al device, che cambia aspetto ed è sottilissimo. CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core. Display da 24 pollici, 4.5k. Risoluzione 4480X2520 a 218 pixel per pollice, supporta 1 miliardo di colori.

Retina display, posteriore piatto e non più curvo: ricorda il profilo di un iPad. Alimentatore con aggancio magnetico.

Nuova fotocamera con una risoluzione da 1080p e sensori più grandi. Nella nuova tastiera c’è un tasto per il touch ID che permette di sbloccare il Mac con le impronte digitali. Ordinabile dal 30 aprile. Disponibile dalla seconda metà di maggio. Prezzi base da 1.500 euro a 1.949 euro a seconda dei modelli.

La nuova Apple tv e il nuovo remote

Apple tv 4k: le novità

Arriva anche una nuova Apple tv 4k. La vera novità è l’arrivo di A12 bionic, il chip integrato per la prima volta su Phone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Per la prima volta supporta l’HDR, incluso Dolby Vision, con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Viene anche rinnovato il remote, con maggiori funzionalità e nuovo design. Interessante la possibilità di impostare il “color balance” direttamente inquadrando un codice tv con l’iPhone per calibrare il video in linea con il proprio telefono e non con i setting della tv.

Ordinabile dal 30 aprile. Disponibile dalla seconda metà di maggio. Costa 199 euro il modello da 32 giga e 219 quello da 64 giga.