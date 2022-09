Apple alza il prezzo delle app. Colpa di inflazione e dollaro forte

Ascolta la versione audio dell'articolo

La scure dell’inflazione non poteva non abbattersi anche sull’app-economy, con Apple che nelle scorse ore ha comunicato agli sviluppatori tutta una serie di rincari che riguarderà il suo App Store. Così, dal prossimo 5 ottobre, tutte le applicazioni a pagamento presenti nel “negozio” di Cupertino, costeranno di più, con aumenti che - secondo la tabella allegata alla comunicazione della stessa Apple - dovrebbero essere di circa il 20%. E che riguarderanno non solo le App a pagamento, ma anche quelle...