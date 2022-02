Apple, analisti agli azionisti: «Votate contro il premio da 99 milioni assegnato a Tim Cook»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Investitori di Apple contro Tim Cook. Gli shareholders della Mela dovrebbero votare contro al premio retributivo di 99 milioni di dollari assegnato lo scorso anno all’amministratore delegato Tim Cook. La raccomandazione arriva da un rapporto della Institutional Shareholder Services (Iss) con sede a Rockville, nel Maryland, società di consulenti per azionisti.

La metà del premio 2020, si legge nel rapporto, non è collegata a criteri di performance come l’aumento del prezzo delle azioni di Apple. Inoltre, anche se Cook, 61 anni, andasse in pensione, il premio continuerebbe ad essere conferito.

Iss ha quindi esortato gli azionisti a opporsi al pacchetto salariale durante l’assemblea annuale della società, in programma per il 4 marzo. Questo perché «ci sono preoccupazioni significative per quanto riguarda la struttura e l’entità del premio azionario assegnato al ceo Cook».

Apple al momento non ha commentato la notizia.