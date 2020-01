Apple: anno d’oro in Borsa ma gli attivisti promettono battaglia in assemblea Polemiche per la decisione di togliere le App sgradite alle autorità di Pechino. A rischio il rating del gruppo per i criteri Esg sul rispetto dei diritti umani dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Quello che si è appena concluso è stato un anno da incorniciare per Apple. Il titolo a Wall Street ha guadagnato l’86% da gennaio, migliore performance del Dow Jones nell’anno, e migliore performance da dieci anni per la società di Cupertino. Le azioni sono arrivate a superare la soglia dei 290 dollari, a 293 dollari. Molti investitori si chiedono dove può arrivare il titolo della casa della mela morsicata, date le attuali elevate quotazioni. Gene Munster, fondatore di Loup Ventures, sostiene che nel 2020 possa ancora crescere di 100 dollari. «Le azioni potrebbero salire il prossimo anno da 350 a 400 dollari», sostiene l'analista tech. Nell'ultimo consensus degli analisti raccolto da S&P Global Market Intelligence prevalgono le indicazioni ottimistiche: 20 “buy”, 5 outperform, 14 hold, 1 underperform, 5 sell.

Quattro eventi potrebbero condizionare l'andamento della società nel 2020. Il primo riguarda un conflitto interno con gli azionisti. Alla prossima assemblea annuale degli azionisti, a fine febbraio, la società sarà chiamata da alcuni attivisti a pronunciarsi su come intende rispondere in futuro alle richieste dei governi o di altri gruppi volti a limitare la libertà di espressione o l'accesso alle informazioni.

C’è un'ombra sull'operato di Apple che riguarda le proteste dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong. A luglio la società ha annunciato di aver rimosso dal suo App Store oltre 600 applicazioni seguendo le richieste di governi stranieri: l'80% di queste app sono state rimosse dall'App Store nella Cina mainland. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di Apple a ottobre, accogliendo le pressioni del governo cinese, di eliminare dal suo negozio online anche l’applicazione di mapping HKMapLive che permetteva in tempo reale ai residenti e ai manifestanti di monitorare gli spostamenti della polizia per evitare i blocchi e gli attacchi con manganelli e lacrimogeni. Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha spiegato la decisione dicendo che l’app veniva utilizzata per colpire la polizia e, genericamente, perché «violava la legge di Hong Kong». La posizione ha attirato critiche dal Congresso degli Stati Uniti. Legislatori americani dei due principali partiti, come la democratica Alexandria Ocasio-Cortez o il repubblicano Marco Rubio hanno firmato una lettera aperta indirizzata a Cook in cui criticano la decisione di oscurare le app su richiesta dei governi stranieri. La Cina è un importante mercato di vendita e produzione per Apple.

Gli azionisti attivisti che fanno capo all'associazione di consumatori SumOfUs hanno presentato alla Sec una proposta per confrontarsi con i vertici della società durante la prossima assemblea su questo tema. Tenteranno di ottenere una dichiarazione di impegno pubblica di Apple sul rispetto della libertà di espressione e di manifestare. Non si tratta di una questione di lana caprina, come apparentemente potrebbe sembrare. L'autorità di borsa americana ha rigettato la richiesta di Apple di eliminare la proposta degli attivisti dai punti all'ordine del giorno della prossima assemblea. Apple dovrà dunque rispondere a SumOfUs.

La risoluzione sui diritti umani che verrà presentata alla prossima assemblea rischia di danneggiare il rating di Apple in materia ambientale, sociale e di governance, i criteri denominati Esg. Gli investitori istituzionali considerano con sempre maggiore attenzione le pratiche ambientali e il rispetto dei diritti umani come parametri determinanti nelle loro scelte di investimento, per misurare i guadagni e la sostenibilità nel tempo dei titoli delle varie società. Apple è tra le società che ha gli standard più elevati in materia, prima almeno dello scivolone dell’autocensura della app di mapping a Hong Kong. «Assecondando le richieste del regime cinese, Apple sta aiutando anche la brutale repressione degli brutale degli uiguri, dei tibetani e di altri attivisti sui diritti umani», ha detto Sondhya Gupta, uno dei dirigenti di SumOfUs. «La nostra mozione costringerà Apple ad essere responsabile per l'impatto delle sue decisioni sulla vita di persone innocenti. Fino a quando la società non cambierà il modo in cui opera in Cina, rimarrà complice di alcune delle più brutali violazioni attuali dei diritti umani nel mondo».