Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record

Per Amazon miglior trimestre di sempre

Organizzare il negozio del mondo qual è Amazon davanti ai problemi della pandemia non è stato facile, anche in termini di investimenti, oltreché di necessità di rivedere tutti i processi in funzione dell’aumento della domanda con il lockdown, ma la sfida a vedere i risultati per il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos è riuscita. Amazon ha riportato i maggiori utili nei suoi 26 anni di storia, spinta dalle vendite online e dal suo lucrativo business dei negozi gestiti da fornitori terzi che hanno registrato un notevole incremento di ricavi durante la pandemia del coronavirus. Negli scambi after-hours le azioni Amazon hanno avuto un rialzo del 5%. Da inizio anno i titoli della società di Seattle hanno registrato un incremento continuo finora del 65%.

Oltre 4 miliardi di extra-costi per il Covid

Per riuscire a soddisfare la domanda crescente derivata dalla chiusura dei negozi durante il lockdown, Amazon ha assunto negli ultimi mesi 175mila persone. I ricavi nel secondo trimestre sono schizzati del 40% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, a 88,9 miliardi di dollari, molto al di sopra delle stime degli analisti ferme a 81,2 miliardi di dollari. Gli utili sono stati record: 10,2 dollari per azione, contro una media delle proiezioni degli analisti di 1,51 dollari, secondo i dati compilati da Bloomberg. Tutto questo nonostante gli extra costi affrontati a causa della pandemia. «Come previsto - ha detto il ceo Jeff Bezos - nel trimestre abbiamo speso più di 4 miliardi di dollari per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori nei magazzini e di chi consegna le merci ai clienti in questo momento di elevata domanda di acquisto».

La pandemia ha spinto gli acquisti

Il cfo Brian Olsavsky nella conference call ha detto che i risultati sono migliori del previsto: la pandemia ha spinto l’acquisto di prodotti alimentari, di guanti e mascherine nel primo periodo. La continuazione dell’emergenza sanitaria ha portato a un aumento della spesa in prodotti a maggiore profittabilità come l’elettronica di consumo e oggetti per la casa. «La domanda resta forte. Gli abbonati al servizio Prime acquistano più spesso e di più». Le previsioni di Amazon sono positive anche per il prossimo trimestre, suggeriscono che il buon momento per il gigante di Seattle continuerà. Insomma che l’abitudine ad acquistare di più online continuerà anche nei prossimi mesi. La guidance della società per il trimestre in corso parla di ricavi tra 87 e 93 miliardi di dollari. Con utili operativi tra i 2 e i 5 miliardi. Le stime degli analisti parlano di vendite per 86,5 miliardi e profitti a 3,04 miliardi. Gli investitori intravedono una promessa di profittabilità a lungo termine per Amazon, perché la società continua ad crescere nonostante gli extra costi affrontati per le misure di sicurezza sanitaria per i dipendenti, sostiene Brian Yarbrough, analista di Edward D. Jones & Co, considerando anche che nel trimestre in corso che termina a settembre la società prevede di spendere ancora più di 2 miliardi di dollari per il coronavirus.