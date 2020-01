Apple, bilancio da record con gadget e servizi Per il colosso hi-tech americano utili trimestrali per azione pari a 4,55 dollari (+19%) e fatturato salito del 9% a 91,8 miliardi di dollari, in rialzo dagli 84,3 miliardi di un anno prima di Marco Valsania

iPhone 11, 11 Pro e 11 Max Pro, chi vince?

3' di lettura

Apple da record. Nell'ultimo trimestre torna far crescere i profitti, batte ogni attesa di performance e prevede una continua marcia del business oltre le previsioni. Grazie anzitutto al brillante andamento riportato nei gadget indossabili, nelle apps e nei servizi in generale.

Il colosso hi-tech americano ha sollevato il sipario su utili trimestrali per azione pari a 4,55 dollari (+19%) e su un fatturato salito del 9% a 91,8 miliardi di dollari, in netto rialzo dagli 84,3 miliardi di un anno prima. I profitti netti sono balzati a 22,2 miliardi dai 19,9 l'anno precedente.

Gli iPhone hanno ancora mostrato un solido aumento dell’8%, a 56 miliardi di dollari da meno di 52 miliardi. Le entrate dai servizi, sempre piu' importanti, sono tuttavia levitate del 17% a 10,8 miliardi di dollari. I gadget indossabili, altro motore di entrate, hanno fatto segnare 7,3 miliardi. Nel dopo mercato il titolo ha guadagnato quasi il 3% dopo essere gia' salito di altrettanto durate la seduta. Il chief executive Tim Cook, che con l'innovazione ha anche enfatizzato risparmi sui costi, ha dichiarato di essere “entusiasta” dei risultati, anzitutto del record dei ricavi.

La società di Cupertino era attesa a un exploit nell'ultimo trimestre di fine 2019, il primo fiscale per l'azienda, capace di nuovi massimi storici. Il trimestre è stato il primo periodo intero per le vendite del nuovo iPhone 11 e tiene anche conto del lancio del servizio di streaming Tv, Apple TV+. FactSet aveva pronosticato in media utili per azione pari a 4,54 dollari e un giro d'affari 88,48 miliardi. Gli analisti avevano anche previsto entrate record di 62 miliardi di dollari nel trimestre in corso, tradizionalmente tra i piu' deboli del gruppo. Apple ha ora previsto di fare ancora meglio, tra i 63 e i 67 miliardi.

Sotto osservazione nei conti era sia la tenuta dell’iPhone, che resta il prodotto di punta, iconico e macina di gran parte dei profitti e vendite, che la transizione crescente verso il successo di servizi e di gadget indossabili. Una transizione considerata indispensabile per rispondere alla saturazione del mercato degli smartphone, compresa una frenata dell'iPhone.

Nell'ultimo anno fiscale terminato a settembre Apple aveva già messo a segno una crescita delle entrate da servizi del 17% (era astata del 19% nello stesso periodo dell'anno precedente). Grazie allo streaming, ancora debole nel contenuto ma in abbonamento al competitivo prezzo di 4,99 dollari al mese, come anche a una nuova carta di credito lanciata con Goldman Sachs e a servizi di videogiochi, ha adesso preseguito la marcia in questo segmento. Nei gadget indossabili, il successo maggiore è arriso agli AirPods, già reduci da sei miliardi di dollari di vendite nello scorso anno fiscale, un quarto del totale del business.