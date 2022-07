Apple, calo degli utili ma l’iPhone regge. Amazon in rosso ma sale il fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Apple e Amazon hanno completato la “cinquina” delle trimestrali delle Big Tech americane. E l'hanno fatto sollevando il sipario su bilanci ricchi di contrasti: i conti di Amazon in perdita (secondo passivo consecutivo) più di quelli di Apple con utili in calo (il peggiore da anni). Ma che con le sfide aperte hanno anche offerto, tra le righe, segnali di minor pessimismo - e promesse rassicuranti rivolte agli investitori - in un pur difficile clima economico.

Titoli in rialzo

E' stata una miscela, sia per Apple che...