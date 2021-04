Apple car, Cupertino pronta a siglare un accordo con LG Magna e-Powertrain per produrre il primo veicolo elettrico

2' di lettura

Apple parrebbe più che mai decisa ad entrare nel business delle auto elettriche con un suo modello. Secondo un report proveniente dalla Corea del Sud vorrebbe sfruttare la recente joint venture costituita anche se non ancora operativa, lo sarà per a luglio di quest'anno fra lo specialista di elettronica e di batterie LG Electronics e il produttore d'auto Magna Steyer. L'intesa sarebbe molto vicina, anche se molti dettagli sono ancora nella fase di discussione. Singolare il fatto che le indiscrezioni, non confermatevda Apple, arrivino proprio mentre l'industria tedesca sta facendo lanci a raffica sull'auto elettrica. Del resto Apple deve anche decidere cosa fare da grande, visto che la sua mega capitalizzazione non può probabilmente reggersi anco a lungo sul mercato degli smartphone in declino e dove con iPhone pur vendutissimo non sembra proporre più alcun elemento rivoluzionario.

L'accordo per ora è su una piccola produzione

Il report, inoltre, riporta che il volume di produzione di veicoli elettrici pianificato da Apple in questa fase potrebbe essere limitato ma comunque in grado per il gigante dell'elettronica di garantire un primo di test sul mercato per valutare una futura produzione su più larga scala se la risposta sarà positiva come successo in passato con Motorola a cui Apple aveva affidato lo stesso tipo di valutazioni per l'iPhone prima delle vendite dello smartphone.

Test per valutare il progetto della Apple Car

Apple intende insomma utilizzare i suoi primi veicoli elettrici come un'opportunità per valutare la loro commerciabilità. Il brand Usa vorrebbe essere certo che la sua idea di vettura elettrica avrebbe una risposta positiva da parte del mercato di riferimento. Solo allora il progetto potrebbe passare ad una step di produzione vera e propria in vista del lancio sul mercato non prima del 2025 se non anche più in là. La collaborazione già esistente tra Apple e il gruppo LG metterebbe al riparo Apple da problemi di approvvigionamento

La joint venture LG e Magna operativa a luglio

LG Magna e-Powertrain questo il nome del nuovo gruppo è stata annunciato nel dicembre 2020 come joint venture tra LG Electronics e Magna per produrre motori elettrici, inverter e caricabatterie di bordo e, per alcuni produttori di auto, sistemi di azionamento elettrico per supportare ormai certo cambiamento globale verso l'elettrificazione dei veicoli. La joint-venture, che prevede di impiegare più di 1000 addetti nelle sedi del Gruppo LG negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina, dovrebbe ottenere l'approvazione per la piena operatività a lugli e il via libera degli azionisti di LG e di Magna e l'approvazione normativa.

Tre sedi operative, in Corea, Stati Uniti e Cina

Le azioni di LG Magna e-Powertrain, che avrà come sede principale Incheon City, on Corea del Sud, ma ne impiegherà altre due, una negli Stati Uniti e l'altra in Cina, sono stimate a 925 milioni di dollari. LG Electronics detiene il 51% delle azioni, mentre Magna il restante 49%, La joint venture utilizzerà la competenza di Magna nei settore dei sistemi di trasmissioni elettriche a cui si abbinerà la leadership della stessa LG nello sviluppo di componenti per i motori a batteria oltre che per una produzione di massa anche dei sistemi inverter.