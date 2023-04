Apple cerca di svincolarsi dalla Cina:  triplicata la produzione di iPhone in India

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple ha assemblato la propria gamma di cellulari iPhone per un valore pari a più di 7 miliardi di dollari in India lo scorso anno fiscale, triplicando la produzione nell’arena degli smartphone in più rapida crescita al mondo, dopo aver accelerato il passaggio della produzione oltre la Cina.

La società statunitense ora produce quasi il 7% dei suoi iPhone in India, attraverso l’espansione di partner da Foxconn Technology Group a Pegatron Corp., hanno affermato persone che hanno familiarità con la questione. Questo è un salto significativo per l’India, che produceva soltanto l’1% degli iPhone del mondo solo nel 2021.

Apple sta esplorando modi per ridurre la sua dipendenza dalla Cina. I suoi partner di lunga data, che producono la maggior parte degli iPhone del mondo da fabbriche tentacolari in Cina, hanno aggiunto linee di assemblaggio a un ritmo rapido nell’ultimo anno, hanno detto le persone, rifiutando di essere nominate poiché le informazioni non sono pubbliche.

Vulnerabilità nella catena di approvvigionamento

L’azienda di Cupertino lo scorso anno ha cercato di combattere il caos nel principale complesso produttivo di Foxconn a Zhengzhou, la cosiddetta “iPhone City” , dopo che si sono rese palesi le vulnerabilità nella catena di approvvigionamento, costringendo la società californiana a tagliare le stime di produzione.

Allo stesso tempo, il primo ministro indiano Narendra Modi ha elargito una serie di incentivi per incrementare la produzione locale. In totale, Apple ha esportato iPhone dalle factory indiane per un valore di 5 miliardi di dollari nell’anno fiscale, conclusosi a marzo 2023, quasi quattro volte tanto rispetto al periodo precedente.

Si punta a realizzare un quarto dei telefonini in India nel 2025

Probabilmente Apple proverà a produrre i prossimi iPhone in India contemporaneamente alla Cina, nell’autunno del 2023. In tal caso, sarà la prima volta che l’assemblaggio di iPhone inizierà contemporaneamente nei due paesi. E se l’espansione aggressiva dei suoi fornitori continua, Apple potrebbe assemblare un quarto di tutti i suoi iPhone in India entro il 2025.