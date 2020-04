Apple, risultati sopra le attese. Amazon prevede un “costo” di 4 miliardi per il coronavirus Bezos: «Queste non sono circostanze normali : ci aspettiamo di spendere 4 miliardi o un po' di più per le spese legate al Covid»

(REUTERS)

Apple ha riportato vendite e profitti che hanno superato le aspettative di Wall Street, con l'amministratore delegato Tim Cook che ha mostrato soddisfazione per le vendite in Cina, ma ha anche dichiarato che era impossibile prevedere i risultati complessivi per il trimestre in corso a causa dell'incertezza creata dal virus.

Per Apple ricavi in aumento

Apple chiude il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in aumento dell'1% a 58,31 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile netto si è attestato a 11,2 miliardi, oltre le previsioni del mercato. Cupertino annuncia inoltre un aumento del dividendo del 6% a 82 centesimi per azione e del programma di buyback, che sarà di altri 50 miliardi di dollari. I titoli Apple salgono a Wall Street nelle contrattazioni after hours, dove arrivano a guadagnare l'1,43%.

Cook: non facciamo previsioni

Apple non comunica nessuna guidance per il trimestre in corso. «Non facciamo previsioni su quello che faremo in questo trimestre a causa della mancanza di certezza e di visibilità» su quanto accade, afferma Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple. I ricavi dall'iPhone sono calati del 6,7% a 28,96 miliardi, mentre quelli dei servizi sono saliti del 17% alla cifra record di 13,35 miliardi. I ricavi in Europa di Apple sono saliti del 9,5% a 14,29 miliardi di dollari, quelli in Cina sono calati del 7,5% a 9,455 miliardi.

In Cina un miliardo di dollari di vendite in meno

Poche aziende americane sono state esposte alla diffusione del coronavirus come Apple, le cui vendite di iPhone sono diminuite nel trimestre di marzo visto che le vendite di dispositivi sono state possibili solo online in molti Paesi. D’altro canto, le vendite di servizi come i contenuti streaming sono aumentate con miliardi di persone rinchiuse nelle loro case. La Cina, da dove l’epidemia si è diffusa, è per Apple sia un mercato importante, che vale circa un sesto delle vendite complessive, sia il Paese che ospita la maggior parte delle fabbriche che lavorano per il gruppo. Le vendite in Cina si sono attestate a 9,45 miliardi, in calo di meno di 1 miliardo rispetto a un anno fa: un dato che fa ben sperare in vista della fine del lockdown nel mondo.

Ricavi in aumento per Amazon

Amazon chiude il primo trimestre con ricavi in aumento del 26% a 75,5 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile netto è calato a 2,5 miliardi di dollari dai 3,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, mentre l'utile operativo è sceso a 4 miliardi. Per il trimestre in corso Amazon prevede ricavi per 75,0-81,0 miliardi di dollari a fronte dei 77,93 miliardi previsti dagli analisti.