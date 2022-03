Apple corre da 11 giorni, è il record dal 2003. E rivede i 3 trilioni

I punti chiave Recuperati oltre 400 miliardi

Undici giorni consecutivi di crescita in borsa e quota 3 trilioni di capitalizzazione di mercato di nuovo nel mirino. Apple sembra aver superato con agilità la flessione delle prime settimane di questo 2022, contrassegnate dall'incertezza e dall'esplosione del conflitto armato in Ucraina. Il titolo del produttore degli iPhone è tornato a correre, facendo registrare un filotto di segni positivi come non si vedeva dal 2003. Erano tempi diversi, quelli: la casa di Cupertino era in mano a Steve Jobs, ...