Apple, il debutto della fantomatica auto elettrica ora è posticipato al 2026

L'idea di un’iCar risale a quando Tesla lancia la Model S

Apple sta sempre corteggiando i giganti dell’industria automobilistica nel tentativo di trovare un partner per avviare l'industrializzare del progetto di una sua quattro ruote. Apple ha iniziato a riflettere sull’iCar nel 2008, quando Tesla ha lanciato la Model S. Ma soltanto nel 2014 il gigante tecnologico californiano ha effettivamente messo insieme un team di circa 1000 specialisti non soltanto del software, ma anche degli esperti di batterie e di ingegneri proveniente da marchi automobilistici per dare via defintivo al cosiddetto oltre che molto misterioso Progetto Titan.



Cosa non ha funzionato almeno fino a questo momento

Probabilmente Apple ha sottovalutato la sfida di progettare e soprattutto di produrre un’auto secondo standard di alta qualità, ma anche di creare una rete di vendita allo stesso livello e soprattutto di garantirsi margini di profitto che giustificassero il rischio di investimento più che multimiliardario. L’altro problema è che nessun potenziale partner oltre ai coreani e cioè sia Volkswagen o Bmw o Mercedes oltre che Nissan e altri ancora avrebbe permesso ad Apple di controllare la sovranità dei propri dati e l’esperienza produttiva ad un marchio solo loro cliente.



Il punto più basso del progetto Titan risale al 2019

Titan però non è mai stato ufficialmente dichiarato finito, visto che ha continuato negli anni a venire ad individuare una sorta di lista di priorità. Il punto più basso, tuttavia, è stato raggiunto nel 2019 quando la flotta Apple di 23 prototipi a guida autonoma che erano stati ufficialmente registrati ha coperto un totale di sole 7500 miglia sulle strade californiane. Nello stesso periodo, Waymo aveva a disposizione ben 110 veicoli che avevano accumulato 1,4 milioni di miglia sempre senza conducente. Titan, tuttavia, sembra aver guadagnato slancio negli ultimi anni.



L'obiettivo di Apple è un pacchetto di self-driving?

Nella primavera del 2020, il gigante degli smartphone ha raddoppiato la sua flotta di prototipi e iniziato ad assumere nuovi talenti oltre ad approvare ulteriori fondi nel tentativo di dare altra linfa al progetto. Sembra chiaro che Apple sia ancora interessata a battere la concorrenza dei costruttori tradizionali in termini di guida autonoma. Ma non è chiaro se punta ancora al lancio della iCar. Più verosimile che intenda sviluppare una pacchetto di self-driving che includa sia telecamere che sensori e un’interfaccia su misura da ofrire ai costruttori come una opzione.



Gli ultimi report insistono invece sul lancio della iCar

C'è però chi scommette ancora su un improbabile stop al design della iCar entro la fine del 2023 per un lancio che sia pure ritardato potrebbe effettivamente avvenire nel 2026. A cui si aggiungono anche specifiche fantasiose dell'auto di Apple che potrebbe disporre di una superficie monocromatica in grado di cambiare colore, peccato che ci abbia già pensato Bmw svelandola l'anno scorso al Ces di Las Vegas. Niente di nuovo, insomma, se non che le intenzioni di Apple siano sempre di introdurre un'evoluzione dell'auto ad un livello successivo.