Apple e Amazon, supply chain e costi pesano sui bilanci

Apple rispetta le previsioni di profitto nell’ultimo trimestre, con profitti per 20,5 miliardi in aumento del 65% rispetto ai 12,6 miliardi di un anno fa, pari a utili per azione di 1,24 dollari. In totale si parla di 100 miliardi di utile nel suo intero anno fiscale, un record. A deludere però è il fatturato, anche se è aumentato del 29% a 83,36 miliardi. Il ceo Tim Cook ha denunciato che la crisi della supply chain, la carenza di semiconduttori, è costata al gruppo sei miliardi di dollari di revenue...