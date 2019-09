Apple e Disney guidano il nuovo boom di emissioni obbligazionarie aziendali Nella sola giornata di martedì un numero record di ben ventuno società dei settori più diversi - tutte però caratterizzate da elevati rating - hanno portato sul mercato emissioni per complessivi 27 miliardi di dollari di Marco Valsania

New York - Emissioni obbligazionarie a catena per le grandi firme della Corporate America, che approfittano di una generalizzata caduta dei rendimenti, e quindi del costo dei bond, e di un’altrettanto generale fame odierna di titoli sicuri tra gli investitori. A capitanare la nuova carica è nientemeno che Apple, la quale nelle ultime ore ha lanciato la sua prima operazione del genere dal 2017: ha raccolto ben 7 miliardi, vendendo, tra gli altri, titoli a trent’anni con un rendimento inferiore al 3%, da record per emissioni aziendali. Nè è stata la sola azienda a riuscirvi: Disney e Deere sono state capaci di pressochè identici exploit.

Nella sola giornata di martedì un numero record di ben ventuno società dei settori più diversi - tutte però caratterizzate da elevati rating - hanno portato sul mercato emissioni per complessivi 27 miliardi di dollari, stando a stime di Bank of America, la banca che ha gestito il nuovo sbarco di Apple assieme a Goldman Sachs e Deutsche Bank. Ed è stato solo l’inizio: quasi altrettanti gruppi, oltre una dozzina e secondo alcuni osservatori forse quasi una ventina, hanno seguito l’esempio mercoledì con ulteriori vendite di bond.

Tra le singole aziende protagoniste del nuovo boom fin da martedì ci sono stati i già menzionati giganti dei media Disney e dell’industria Deere. I nomi che hanno sollevato il sipario su operazioni nel corso di mercoledì, accanto a Apple, includono invece il leader delle bibite Coca-Cola come quello delle assicurazioni sanitarie Anthem. Altre società vanno da Xcel Energy, che ha rastrellato 600 milioni con bond in scadenza nel 2050 a rendimenti del 2,99% per facilitare il finanziamento di una strategia di espansione della propria attività nell’eolico. Fino alla compagnia aerea United Airlines, che ha collocato obbligazioni garantite per 1,2 miliardi a tassi del 2,85% contro un precedente 4% che aveva ottenuto a inizio anno. la finanziaria Blackstone è riuscita nei fatti a più che dimezzare il coupon su un titolo decennale in scadenza nel 2021, vendendo nuovi titoli per 900 milioni al 2,50% e utilizzando i proventi per ritirare in anticipo il vecchio bond.