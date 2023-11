Apple e Goldman Sachs divorziano. Si avvicina la «Mela-bank»?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il divorzio tra Apple e Goldman Sachs nei servizi finanziari non rappresenta solo la fine di una joint venture avviata nel 2019, ma può segnare l’inizio di un percorso che potrebbe portare una delle temute Big Tech a entrare direttamente in campo nel settore bancario.

A decidere di sciogliere la partnership è stata Goldman Sachs, probabilmente dopo aver verificato che i vantaggi per la banca erano inferiori alle attese. «Goldman aveva agito da cavallo di Troia nell’attacco delle Big Tech all’industria bancaria - è il commento di Andrea Filtri, Co-head di Mediobanca Research - consentendo ad Apple di non sorpassare la linea della regolamentazione ed evitandole di diventare un soggetto della supervisione bancaria».

Apple e Google ambiscono a diventare banche

Evidentemente, in Goldman si sono poi accorti di aver trovato un partner troppo ingombrante e hanno deciso di fare marcia indietro. Pur avendo definito tempi lunghi per lo scioglimento della joint venture (12-15 mesi), ora per Apple arriva il momento della grande decisione. Proseguire provando a cercare un altro partner finanziario o fare il grande salto e lanciare una propria Apple Bank? Quest’ultima ipotesi, che finora sembrava futuribile, può diventare d’attualità ed è quella più temuta dalle banche tradizionali e dalle Autorità di Vigilanza.

Come ha ribadito il numero uno della Vigilanza Bancaria di Bce Andrea Enria che, nell’intervista pubblicata sul Sole24Ore, ha detto esplicitamente che «le Big Tech rappresentano la vera sfida per le banche, se ottenessero una licenza Bancaria si porrebbe il problema della dimensione del potere di mercato che avrebbero per la loro capacità di mettere assieme un’enorme quantità di informazioni a livello globale». Se finora ciò non è avvenuto, è perché le Big Tech hanno preferito perseguire i propri interessi nei servizi finanziari con alleanze di vario tipo con le banche.

Ora il fallimento della joint tra Apple e Goldman può rappresentare una presa d’atto che la collaborazione non funziona e che le Big Tech devono entrare direttamente in campo. L’avvicinamento al settore finanziario è in corso e non riguarda solo Apple. E’ di pochi giorni fa la notizia che Alphabet-Google, attraverso un proprio veicolo di investimento, sta trattando per entrare nel capitale di Monzo Bank sottoscrivendo un aumento di capitale da 400 milioni di sterline. L’ipotesi che nasca una Big Tech Bank non è più così remota e per le banche tradizionali è tempo di organizzarsi e preparare le contromosse difensive.