Apple e i suoi grossisti, mega multa da 1,2 miliardi in Francia La sanzione, la più alta di sempre Oltralpe, per «cartelli all'interno della rete di distribuzione» e «abuso di dipendenza economica per aver imposto delle restrizioni illegali nei contratti proposti ai distributori indipendenti»

2' di lettura

Come se non bastasse l’uragano coronavirus a fare danni ecco anche una megamulta in Francia per Apple. L'Autorità francese garante della concorrenza ha condannato la società di Cupertino a pagare un'ammenda record di 1,1 miliardi di euro per «cartelli all'interno della sua rete di distribuzione» e «abuso di dipendenza economica per aver imposto delle restrizioni illegali nei contratti proposti ai distributori indipendenti». Lo ha annunciato l'Antitrust. «È la sanzione più pesante decisa» dall'Autorità, che ha ritenuto che Apple «abbia commesso un abuso di dipendenza economica, nei confronti dei suoi rivenditori premium, pratica che l'Autorità considera particolarmente grave», spiega una nota.

L'Autorità francese, si legge nel comunicato, ha comminato un totale di 1,24 miliardi di multa: i due grossisti, Tech Data e Ingram Micro, sono stati infatti multati rispettivamente per 76,1 milioni di euro e 62,9 milioni di euro per pratiche di cartello con Apple a discapito dei suoi rivenditori indipendenti premium.

«Durante questo caso - ha commentato Isabelle de Silva, presidente dell'Antitrust francese - l'Autorità ha analizzato tutte le pratiche messe in atto da Apple per la distribuzione dei suoi prodotti in Francia (esclusi gli iphone). In primo luogo, Apple e i suoi due grossisti hanno concordato di non competere e impedire ai distributori di competere tra loro, sterilizzando così il mercato all'ingrosso dei prodotti Apple. In secondo luogo, i cosiddetti distributori premium non potevano realizzare in sicurezza promozioni o prezzi più bassi, il che ha portato ad un allineamento dei prezzi al dettaglio tra i distributori integrati Apple e i distributori premium indipendenti».

Infine, ha proseguito de Silva, “Apple ha abusato della dipendenza economica di questi distributori dalla società, sottoponendoli a condizioni commerciali sleali e sfavorevoli rispetto alla sua rete di distributori integrati». E ha aggiunto: «Dato il forte impatto di queste pratiche sulla concorrenza nella distribuzione di prodotti Apple tramite rivenditori premium, l'Autorità ha imposto la pena più elevata mai pronunciata in un caso (1,24 miliardi di euro). È anche la sanzione più pesante imposta a un singolo attore economico, in questo caso Apple (1,1 miliardi di euro), la cui straordinaria dimensione è stata debitamente presa in considerazione. Infine, l'Autorità ha ritenuto che in questo caso Apple avesse commesso un abuso di dipendenza economica dai suoi rivenditori premium, una pratica che l'Autorità considera particolarmente grave».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)