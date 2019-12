Apple e Tesla sotto accusa per il cobalto insanguinato

Glencore in un comunicato ha negato di «acquistare o processare minerali estratti in modo artigianale» e ribadito di «non tollerare nessuna forma di lavoro infantile, forzato o coatto». Microsoft e Dell hanno avviato indagini interne in seguito alla querela.

Apple in uno statement trasmesso al Sole 24 Ore ha assicurato di essere «profondamente impegnata a rifornirsi in modo responsabile» e di aver fatto da traino all’industria, fin dal 2014, su questo fronte «definendo gli standard più severi ». La società di Cupertino dal 2016 rende pubblica l’intera lista dei suoi fornitori di cobalto «identificati», il 100% dei quali accettano di essere certificati da terze parti: i rapporti vengono troncati immediatamente con chi «non vuole o non può» adeguarsi agli standard, cosa che è successa a 6 raffinatori nel corso di quest’anno.

Tutte le società denunciate da IRAdvocates hanno adottato policies mirate ad escludere dalla propria catena di approvvigionamento l’impiego di manodopera minorile e altre forme di abuso, ma l’ong sostiene che è solo un’operazione di facciata: la mancata applicazione delle policies, afferma la querela, è «un atto intenzionale, compiuto per evitare di mettere fine alla manna di ottenere cobalto a basso prezzo».

La querela di IRAdvocates Visualizza

Di più. Big Tech avrebbe addirittura progettato la supply chain in modo da sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche di un sistema «brutale e illegale» come quello congolese, che fa largo impiego dei cosiddetti minatori “artigianali”: in gran parte bambini in età scolare, talvolta di appena sei anni, che spinti dall’estrema povertà delle famiglie accettano di ricevere 1-2 dollari al giorno per scavare a mani nude in stretti cunicoli sotterranei e per trasportare sulle spalle pesantissimi sacchi di cobalto.

Gli incidenti sono molto frequenti e agli atti depositati in tribunale da IRAdvocates sono allegate foto che documentano le ferite e gli arti storpiati di molte vittime. Per loro, per i parenti dei baby minatori deceduti e per chiunque altro decida di associarsi alla class action gli avvocati della ong chiedono un risarcimento dei danni, fisici e morali, un compenso equo per quelli che qualifica come «lavori forzati» e una serie di altre indennità.