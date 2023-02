Apple, ecco gli strumenti per il controllo dei telefoni dei figli minori

“Chiedi di acquistare” permette di approvare o rifiutare gli acquisti e i download delle app fatte dai figli.

“Communication Safety” (disattivata per impostazione predefinita, ma disponibile sugli account dei bambini che hanno effettuato l’accesso con il loro ID Apple e fanno parte di un gruppo di condivisione in famiglia), l’app Messaggi fornisce risorse utili ai bambini che ricevono o tentano di inviare foto che potrebbero contenere nudità.

Utilizzando l’apprendimento automatico sul dispositivo, Messaggi rileva e sfoca l’immagine e offre una guida adatta all’età per aiutare i bambini a fare una scelta sicura, offrendo anche la possibilità di contattare una persona di fiducia per chiedere aiuto tramite un messaggio precompilato.

Le altre iniziative

Apple sta lavorando con la Commissione europea per garantire che le indicazioni sulla gestione dei dispositivi siano condivise in tutta la rete del Safer Internet Day europeo.

L’azienda sta inoltre collaborando direttamente con una serie di partner Safer Internet - in particolare Tralalere e Internet Sans Crainte in Francia, klicksafe in Germania, Webwise in Irlanda e Childnet nel Regno Unito - per attività di sensibilizzazione durante tutto l’anno, oltre a sessioni personalizzate per le comunità di genitori e bambini in occasione del Safer Internet Day.