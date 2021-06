Apple: da FaceTime alle nuove mappe, tutte le novità in arrivo con iOS 15

4' di lettura

Inizia con Tim Cook che entra nell'Apple Park accolto da un pubblico fatto da memoji festanti, la tradizionale conferenza degli sviluppatori di Apple. Un evento attesissimo da fan e addetti ai lavori, perché Apple ha ancora un potenziale innovativo importante. E dalle WWDC emergono sempre interessanti visioni. La novità principale dell'evento è senza alcun dubbio l'introduzione di iOS 15, che come di consueto arriverà in autunno (quando probabilmente usciranno gli iPhone 13). Apple ha lavorato molto a quello che sarà il nuovo sistema operativo. E le novità si vedono tutte. A partire da quelle previste per FaceTime.



FaceTime come Zoom



Complici le nuove abitudini imposte dalla pandemia, da Cupertino hanno lavorato intensamente su FaceTime, l'app di iOS che serve alle videochiamate. Con le novità di iOS 15, FaceTime si candida a diventare una piattaforma a tutto tondo, che va delle chiamate video con gli amici fino a quelle professionali. Migliorano le prestazioni video e audio (effetto ritratto per chi parla, ma anche isolamento della voce, per ridurre al minimo i rumori di fondo grazie al machine learning). Ma la vera novità è che sarà possibile condividere un link della chiamata di gruppo (come Zoom, Teams e simili) pe far partecipare altri utenti alla video-call. E non è necessario avere un iPhone (o un iPad o un Mac), per partecipare. Perché la videochiamata sarà fruibile – via browser - anche da Android e Windows, e manterrà la crittografia end to end. Ma non è finita qui: col nuovo FaceTime sarà possibile condivide anche ciò che si sta guardando, tipo un video o un film, per vederlo in perfetta sincronizzazione con gli amici. Questa funzione si chiama ShareTime.

Craig Federighi presenta le novità di FaceTime

Novità anche su iMessage, con la funzione ShareWithYou che creerà degli spazi appositi per le foto (ma anche i link) che gli altri hanno condiviso con voi. Dividiamo lavoro e vita privataCon iOS 15 arriverà una novità veramente interessante. Un aggiornamento che di fatto sembrerà dividere l'iPhone in due: uno per la vita privata, uno per il lavoro. Grazie a “Focus”, infatti, sarà possibile decidere che tipo di notifiche disabilitare e quali mantenere attive, magari nei diversi momenti della giornata. Sarà così possibile staccare dal lavoro dopo una certa ora, ad esempio. Il tutto sarà chiaramente personalizzabile, scegliendo le app che vogliamo rimangano attive e le persone con le quali vogliamo ancora comunicare. Poi rimarrà la classica funzionalità “non disturbare”, che disabiliterà la ricezione delle notifiche.

“Live text” e le nuove mappe

Molto interessanti anche le nuove funzionalità LiveText e le nuove Apple Maps. Con LiveText, in sostanza, sarà possibile selezionare il testo che compare dentro a una foto e copiarlo, oppure fare un tap (come nel caso di un numero di telefono, per far partire subito la chiamata). Il tutto è reso possibile dall'intelligenza artificiale.

Le nuove mappe di Apple

Sulle nuove mappe, invece, il lavoro sembra veramente enorme: la grafica cambia notevolmente, e diventa talmente dettagliata che non orientarsi sarà veramente difficile: si vedranno i semafori, le corsie ciclabili, le strisce pedonali, con un livello di dettaglio veramente ben fatto. Inoltre, è prevista una interazione molto utile con i servizi pubblici. Per esempio, l'Apple Watch potrà dirci – a bordo di un autobus – quando è il momento di scendere.