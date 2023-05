Apple, Foxconn investirà 500 milioni di dollari in India

Ascolta la versione audio dell'articolo

Foxconn International Holdings Ltd, multinazionale taiwanese principale fornitore di Apple, investirà 500 milioni di dollari in India, nello stato meridionale di Telangana. Lo fa sapere il locale ministro dell’It dello stato. L’investimento creerà 25mila posti di lavoro nella prima fase. A marzo Foxconn si era aggiudicata un ordine per la produzione di AirPods per Apple, da qui la decisione di costruire una fabbrica in India. Tutto questo mentre Apple sta spostando la produzione via dalla Cina, dove le precedenti restrizioni Covid avevano interrotto il cliclo dei nuovi iPhone e di altri dispositivi.

L’azienda tecnologica sta anche cercando di evitare contraccolpi negativi alle proprie attività dopo le crescenti tensioni tra Pechino e Washington. Alla fine di marzo Foxconn ha ricevuto il via libera dal governo del Karnataka per un investimento di 968 milioni di dollari nello Stato.