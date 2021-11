Apple-I, l’antenato del Mac va all’asta: nato nel garage di Jobs, oggi vale 400mila dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un pezzo della storia dell’informatica è stato venduto all’asta in California. Si tratta di un esemplare dell’Apple-I, il computer assemblato a mano da Steve Jobs e Steve Wozniak intorno al 1976, nel garage di Jobs, considerato l’antenato del Mac.

L’esemplare è stato messo all’asta da John Moran Auctioneers - qui la pagina con tutti i dettagli - e stando a quanto riportato dalla stessa casa d’aste di Los Angeles martedì 9 ottobre alle 20,30 ora italiana è stato venduto per 400.000 dollari (il prezzo stimato alla vigilia dell’asta era compreso tra 400.000 e 600.000 dollari).

Loading...

Apple-I, l’atto di fondazione

Steve Jobs e Steve Wozniak vendettero un furgone Volkswagen (il primo) e una calcolatrice Hp 65 (il secondo) per mettere insieme poco più di 1.300 dollari, il capitale necessario per costruire i primi 50 Apple-I venduti al negozio di elettronica ByteShop di Mountain View. Di fatto, questo è considerato l’atto di fondazione della Apple. L’inizio dell’avventura che rivoluzionerà la storia del computer e non solo.

All’asta l’unico esemplare rimasto con custodia in legno

La macchina vintage messa all’asta è una rara versione di Apple-I con custodia in legno di acacia delle Hawaii, molto in voga negli anni ’70. Con questa custodia ne furono realizzate sei unità: quella messa all’asta è l’unica sopravvissuta.

Leggendo la storia di questo computer, si scopre che la speciale custodia in legno è stata aggiunta da Paul Terrell, il titolare del negozio ByteShop, di fatto il primo rivenditore di personal computer al mondo.