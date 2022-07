Apple, sugli iPhone arriva la modalità isolamento. Ecco di cosa si tratta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Apple ha svelato in anteprima due funzioni per la sicurezza che offrono specifiche protezioni aggiuntive a chi potrebbe essere bersaglio diretto dei cyberattacchi di aziende private che sviluppano spyware commissionati da Stati.

La prima è una nuova modalità, definita “di isolamento”, in arrivo questo autunno con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, e aggiunge un livello di protezione estremo e opzionale per quel ristretto numero di utenti che devono fronteggiare minacce gravi e dirette alla loro sicurezza digitale. Apple ha anche fornito dettagli sulla sovvenzione di 10 milioni di dollari a favore della cybersicurezza annunciata lo scorso novembre, e destinata a supportare le organizzazioni della società civile che si occupano di ricerca e sensibilizzazione sul tema dello spyware mercenario.

«Apple crea i dispositivi mobili più sicuri sul mercato. Modalità di isolamento è una funzione rivoluzionaria che testimonia il nostro fermo impegno per proteggere l'utente anche dagli attacchi più rari e sofisticati» ha detto Ivan Krstić, capo di Apple Security Engineering and Architecture. «Anche se la stragrande maggioranza delle persone non sarà mai vittima di cyberattacchi altamente mirati, lavoreremo senza sosta per tutelare quel ristretto numero di utenti che invece deve farvi fronte. Perciò continueremo a progettare difese specifiche per loro, e a supportare i team di ricerca e le organizzazioni che in tutto il mondo svolgono un'opera fondamentale per smascherare le aziende mercenarie dietro a questi attacchi digitali».



Come funziona

La modalità di isolamento è pensata alla luce di spyware che hanno fatto notizia in questi anni, come quelli di NSO Group e altre aziende private. E una volta attivata include le seguenti protezioni:

• Messaggi: viene bloccata la maggior parte degli allegati che non sono immagini. Alcune funzioni, come l'anteprima dei link, sono disabilitate.