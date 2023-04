Apple lancia il conto risparmio Savings con rendimento del 4,15%. Primi 2 store aperti in India

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple presenta il suo conto di risparmio (Apple Savings) con un rendimento annuale del 4,15%. Non richiede un deposito minimo, non c’è alcun vincolo e gli utenti possono aprirlo direttamente dal Wallet del loro iPhone, secondo quanto reso noto da Apple attraverso un comunicato. Il conto è lanciato in collaborazione con Goldman Sachs ed è al momento riservato ai clienti statunitensi in possesso della Apple Card. Si può inoltre decidere di far confluire in Savings le ricompense Daily Cash, cioè il cashback fino al 3% che Apple Card garantisce dal lancio della carta di credito.



Apple, tra l’altro, nella giornata di martedì 18 aprile apre il suo primo store in India con un lancio molto atteso che sottolinea le crescenti aspirazioni dell’azienda di espandersi nel Paese che spera di trasformare in un potenziale polo produttivo. Decine di persone si sono messe in fila all’esterno per l’inaugurazione. Situato nella capitale finanziaria indiana, Mumbai, il design del negozio si ispira agli iconici taxi gialli e neri tipici della città. Un secondo negozio aprirà giovedì nella capitale nazionale, Nuova Delhi.

