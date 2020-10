Apple lancia l’iPhone 12: ecco le 4 versioni e i prezzi. HomePod Mini da 99 dollari, ma non arriva in Italia L’azienda di Cupertino lancia una nuova gamma di prodotti, il più atteso è l’iPhone 12. Ecco le principali caratteristiche di Luca Salvioli

L'azienda di Cupertino lancia una nuova gamma di prodotti, il più atteso è l'iPhone 12. Ecco le principali caratteristiche

Tim Cook inizia parlando dei prodotti per la casa. È in collegamento dall’Apple Park, dove prima della pandemia si tenevano gli eventi in presenza di Apple. Il primo annuncio riguarda HomePod Mini. S5 chip. Uno smart speaker con un focus molto più spinto sulla musica e la qualità audio rispetto ai prodotti di Amazon e Google. «Le nostre case sono diventate più essenziali nelle nostre vite quest'anno» dice Cook introducendo il mini smart speaker. Il processore S5 analizza le caratteristiche della musica e applica modelli di tuning complessi per ottimizzare il volume (Apple parla di «computational audio») e regolare la gamma dinamica.

Ordinabile dal 6 novembre, in vendita dal 16 novembre. Non in Italia, dove ancora non è disponibile nemmeno l’Homepod più grande. In Europa sarà disponibile in Francia, Germania, Spagna e Uk.

Il chip A14 Bionic

Poi tocca subito all’iPhone, con il primo modello 5G. L’iPhone 12, in tutte le sue versioni, è 5G. Il nuovo processore è l’A14 Bionic. Perfomance in crescita del 50% sia come cpu che come gpu. Ha 11,8 milioni di transistor, ovvero il 40% in più dell’A13. Ha 6 nuclei CPU con 4 nuclei GPU. Il neural engine ha 16 nuclei, il doppio di prima. Il nuovo rivestimento anteriore, che promette maggiore robustezza, è chiamato Ceramic Shield. «Integra cristalli nanoceramici per una solidità più elevata e una resistenza alle cadute 4 volte superiore» spiega Apple. I modelli iPhone 12 introducono inoltre MagSafe, con ricarica wireless ad alta potenza e nuovi accessori che si collegano con la calamita all'iPhone.

Le quattro versione dell’iPhone 12

Le versione sono 4. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Sono raggruppabili in due categorie: la “Pro” è la più avanzata e durante la presentazione viene definito il miglior smartphone per la qualità delle foto e dei video, «la prossima generazione di registi di Hollywood oggi sta girando con questi telefoni». Le caratteristiche tecniche delle fotocamere sono notevoli e fanno un ulteriore passo rispetto all’iPhone 11 Pro Max, che già aveva un livello professionale.

Prezzi e uscita iPhone 12



Vediamo le caratteristiche principali. iPhone 12 ha uno schermo da 6,1 pollici e iPhone 12 mini da 5,4 pollici. iPhone 12 può essere preordinato da venerdì 16 ottobre e sarà disponibile a partire da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 mini può essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 13 novembre. Prezzo a partire da 939 euro e 839 euro, rispettivamente.