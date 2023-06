Ecco Apple Vision Pro: costa 3.499 dollari e arriva a inizio 2024

Si parla poi di iOS 17. Molte le novità in particolare su comunicazione e condivisione. Ma il focus, anche qui, è sul machine learning: migliora Autocorrect che aiuta nella scrittura più veloce. I consigli per la parola successiva e le correzioni arrivano ancora più in fretta, in tempo reale.

Arriva Journal, una nuova app. È pensata per realizzare il racconto delle nostre giornate per momenti legati a posti, musica, posizione, foto e attività. In pratica una estensione di quella che oggi è l’organizzazione delle foto e dei momenti da ricordare. Anche in questo caso, l’upgrade è legato all’utilizzo del machine learning del dispositivo.

Le novità di iOS17

Si parla poi di iPadOS 17. Tra le novità un interessante miglioramento nell’editing di file pdf grazie all’utilizzo del machine learning.

Arriva il nuovo MacOS Sonoma. Espande i widget dal centro notifiche e possono viaggiare ed essere trascinati sul desktop. Questi sono sincronizzati con iOS.

Nuove funzionalità per le videoconferenze, come delle specie di emoticons animate che si animano anche con le gesture e che arrivano anche su app terze, non solo Facetime, come Teams di Microsoft e Zoom.