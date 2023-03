Apple lancia Pay Later: i pagamenti diventano rateali, senza interessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’annuncio ara arrivato la scorsa estate. Adesso, però, è tempo di fare sul serio. Apple ha introdotto - per ora solo negli Stati Uniti - il servizio Apple Pay Later, un servizio di “compra ora, paga dopo” molto atteso, perché integrato in Apple Pay.

L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale della società di Cupertino, che spiega anche il funzionamento del nuovo servizio. In sostanza è consentito agli agli utenti di suddividere i pagamenti per gli acquisti in quattro rate, ripartite su sei settimane, senza interessi e senza commissioni.Gli utenti possono poi monitorare, gestire e rimborsare i loro eventuali prestiti direttamente sul Wallet di Apple, che di fatto diventa sempre più centro della finanza personale sugli iPhone.

Loading...

È possibile richiedere il dilazionamento dei pagamento per importi che vanno dai 50 ai 1.000 dollari, e questo può avvenire per acquisti online e in-app effettuati su iPhone e iPad, ma anche nei retail fisici dove è possibile pagare con Apple Pay (un po’ ovunque, insomma).

Come detto, il servizio parte dagli Stati Uniti, ma l’intenzione di Apple è quella di offrirlo ovunque, perché di fatto si tratta di una evoluzione (o di un servizio aggiuntivo) di Apple Pay.

Secondo le prime informazioni, agli utenti verrà prima sottoposto un veloce credit soft pull, una sorta di sondaggio per valutare la solvibilità. Poi il servizio sarà attivo, e l’utente vedrà comparire l’opzione “Paga dopo” ogni qualvolta selezionerà Apple Pay per effettuare un acquisto.