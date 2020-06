Apple nel mirino della Ue, doppia indagine su Store e Apple Pay

La Commissione ha avviato la verifiche dopo il reclamo avanzato nel 2019 dalla piattaforma di streaming musicale Spotify e più di recente, a marzo 2020, dal gruppo giapponese dell’e-commerce Rakuten: la sua sussidiaria dedicata agli e-book, Kobo, ha accusato Apple di comportamenti «anti-concorrenziali» lamentando il prelievo del 30% su tutti gli abbonamenti siglati.

«Dobbiamo essere sicuri che le regole di Apple non distorcano la competizione in mercati dove Apple compete con altri sviluppatori di app -- ha detto la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager - Come nel caso dei servizi Apple Music o Apple Book»

Anche Apple Pay nel mirino

In parallelo l’esecutivo ha acceso un faro sul sistema di pagamento mobile installato su iPhone e iPad, Apple Pay. La Commissione vuole chiarire se termini, condizioni e altre misure sull’integrazione automatica di Apple Pay per l’acquisto di beni e servizi sui dispositivi Apple «distorcano la competizione e riducano la possibilità di scelta e innovazione».

In aggiunta, Apple Pay risulterebbe l’unico sistema di pagamento abilitato dal sistema operativo Ios per il pagamento dei negozi fisici (l’equivalente del contactless per le carte di credito e debito) e prevederebbe delle restrizioni per l’uso di device di aziende rivali di Apple.

Vestager ha sottolineato come l’indagine sia resa urgente dalla «crescita di pagamenti mobile», accelerata «dalla crisi del coronavirus, con aumento di pagamenti online e contactless nei negozi». In quest’ottica, Bruxelles deve appurare che «le misure di Apple non neghino ai consumatori il beneficio di nuove tecnologie di pagamento, incluse migliore scelta, qualità, innovazione e prezzi competitivi».