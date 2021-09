Apple, nuovi investimenti nella Developer Academy di Napoli

3' di lettura

L'asse Napoli-Cupertino non fa passi indietro. Un nuovo importante investimento nella Apple Developer Academy di Napoli, che fornirà opportunità di formazione e lavoro a migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa, è stato annunciato dall'azienda californiana.

In sostanza, in collaborazione con l’Università Federico II, Apple ha deciso di estendere i programmi dell’Academy fino al 2025 e contestualmente lancia un nuovo piano di risorse per gli ex studenti che permetterà di avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali.

«In Apple crediamo che l’istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l’innovazione e lo sviluppo economico» ha detto Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali. La stessa Jackson ha spiegato come Appe sia molto orgogliosa di «estendere l’investimento di Apple a Napoli, promuovendo per i giovani della regione e di tutta Europa nuove opportunità di sviluppare competenze fondamentali che permetteranno loro di costruire una carriera nel vivace ecosistema delle app iOS».

Dall’apertura della Developer Academy di Napoli, nel 2016, quasi 2.000 studenti sono passati attraverso il programma dell’Academy, che fornisce strumenti e formazione per trovare e creare lavoro nella crescente economia delle app iOS.

Il percorso della Apple Developer Academy, fra programmazione, design e marketing, prepara gli studenti con l’intera gamma di competenze necessarie non solo per partecipare all’economia delle app iOS ma anche per avviare proprie attività.