Apple nuovo colosso della pubblicità online dopo aver “spento” i rivali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È la settimana dei nuovi iPhone, in casa Apple. Il modello 14 dello smartphone più longevo della storia sarà svelato domani, durante un evento che il Sole 24 Ore seguirà in diretta. Ma a far notizia, intanto, è uno studio che proietta la casa di Cupertino fra i colossi dell’advertising digitale, con le revenue che potrebbero passare dai 2 miliardi di dollari del 2021 a 30 miliardi entro il 2026.

Non è un caso che l’azienda californiana abbia messo in cantiere l’idea di raddoppiare la forza lavoro ...