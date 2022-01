Apple oltre le previsioni, record di profitti a 34,6 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apple per i tre mesi terminati a dicembre ha riportato un bilancio sopra le attese, con utili record per 34,6 miliardi di dollari, pari a 2,10 dollari per azione. Il giro d'affari è salito dell’11% a 123,95 miliardi dollari. Nel dopo mercato il titolo ha guadagnato quasi il 2 per cento.

Le previsioni della vigilia per quello che è stato il suo primo trimestre fiscale – e che rappresenta il cruciale periodo delle festività di fine anno - erano di un fatturato di 119 miliardi di dollari, in aumento del 7 per cento. E di utili per azione di 1,90 dollari rispetto agli 1,68 dollari di un anno prima.

Risultati trainati dall’iPhone e dai servizi

I risultati sono caratterizzati da continua crescita nel suo prodotto di punta, l'iPhone, e da nuovi rafforzamenti nei servizi. L’iPhone ha registrato vendite per 71,63 miliardi, oltre le previsioni e in rialzo del 9 per cento. I servizi hanno riportato 19,5 miliardi, oltre le previsioni e saliti del 24 per cento. Il trimestre è stato il primo che ha appieno beneficiato del lancio dei nuovi modelli iPhone 13 e 13 Pro e di nuovi laptop McBook Pro con nuovi chip M1 targati Apple. Le riserve in contanti hanno superato i 200 miliardi. I traumi nella catena di approvvigionamento avevano pesato per sei miliardi, in termini di vendite perse, nei tre mesi precedenti e potrebbero continuare a condizionare il business ma non hanno frenato seriamente la performance.

A Wall Street da inizio anno il titolo ha circa il 13%, una tendenza al ribasso che ha afflitto molte azioni tech considerate più esposte al rischio o a valutazioni già elevate. Negli ultimi dodici mesi Apple resta in rialzo del 12% e dal marzo del 2020 è quasi triplicato. La sua market cap, la più elevata a Wall Street, ha superato la soglia tremila miliardi prima di scivolare ora a 2.660 miliardi.

I progetti sui servizi di pagamento

Nell'ultima seduta, in attesa dei conti, il titolo ha ceduto leggermente dopo aver inizialmente trovato sostegno da indiscrezioni su progetti dell'azienda di estendere i suoi servizi nei pagamenti, con una tecnologia dedicata alle piccole aziende che faccia concorrenza a Square. Studi di mercato di Counterpoint Research mostrano inoltre che Apple è diventato il primo venditore di smartphone sulla grande e strategica piazza cinese per la prima volta dalla fine del 2015, con una quota per lei record del 23 per cento.