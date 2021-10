Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un evento Apple che crea meno suggestione, quello andato di scena in questi minuti a Cupertino. Perché gli iPhone – da sempre oggetto di punta del colosso californiano – sono arrivati già da qualche settimana. Eppure, per chi aspettava notizie sui nuovi Mac e sulle nuove cuffiette (Airpods) le sorprese non sono mancate. Ecco, allora, cosa hanno presentato Tim Cook e la sua squadra.



Apple Music, ecco Voice Plan

Si chiama Voice Plan, ed è il nuovo piano per il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino che sarà disponibile fra qualche settimana. Apple Music è il primo e vero competitor di Spotify, e l'azienda californiana ha deciso di rompere un po' gli schemi con questo piano, disponibile a 4,99 euro al mese, con cui caricheremo le nostre playlist direttamente attraverso Siri. Ecco, il vero punto è proprio questo: la musica sarà controllabile solo attraverso l'assistente vocale. E questo, in qualche modo, lascia presumere che è pensato molto per gli HomePod, i piccoli speaker intelligenti di Apple. Non è un caso che ne è stato presentato uno nuovo di zecca, che arrivare anche in Italia (fino a oggi non era mai successo).

I nuovi HomePod Mini (anche in Italia)

E infatti i nuovi HomePod Mini sono il secondo annuncio della serata. Arrivano sum mercato a inizio novembre e le colorazioni spaziano: giallo, arancione e blu, più i soli bianco e nero. Costeranno 99 euro. Sarà interessante vedere il debutto di questi dispositivi sul nostro mercato.AirPods 3 Erano molto attese. E Apple le ha tirate fuori dal cilindro. Le cuffiette AirPods 3 promettono grandi cose. Il design è molto simile a quello delle AirPods Pro, ma sembra mancare il classico gommino in silicone (che del resto non piace a tutti).

Quindi bastoncino più corto delle due generazioni precedenti, e audio molto migliorato. C'è un nuovo driver dedicato che dovrebbe funzionare molto bene nell'ascolto della musica, definendo meglio bassi e alti. Dai dati diffusi da Apple, queste AirPods 3 dovrebbero garantire un'autonomia di 6 ore. E con soli 5 minuti di ricarica nella sua custodia, dovrebbero garantire l'ascolto della musica per circa un'ora. Non male. Il prezzo? 199 euro. Restano in commercio anche gli AirPods di seconda generazione (a 149 euro), e gli AirPods Pro (che ora includono una custodia di ricarica MagSafe, a 279 euro).

Nuovi processori M1 Pro e Pro Max

Sembra ieri che Apple annunciava il processore M1, decretando la fine di un'era (quello dei chip Intel sui Mac). Ora è già tempo di un nuovo annuncio. Ecco allora M1 Pro, che migliora ulteriormente le prestazioni: CPU fino a 10 core, e GPU a 16 GB. Ma come per iPhone, oltre al Pro, c'è anche l'M1 Pro Max, e qui siamo nel campo dei processori per macchine dedicate ai professionisti. M1 Pro Max, infatti, dalle specifiche annunciate ha 4 volte le prestazioni grafiche di M1, il tutto senza andare ad intaccare i consumi e dunque le prestazioni energetiche: CPU fino a 10 core, e GPU addirittura a 16 GB.