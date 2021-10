Apple raddoppia i fornitori carbon neutral. I piani al 2030

Da quando ha annunciato questo obiettivo l'anno scorso, Apple ha aumentato in modo significativo il numero di fornitori che sono passati all'energia rinnovabile, ma ha anche esteso l'utilizzo di materie riciclate nei suoi prodotti e lanciato nuovi progetti incentrati sulla giustizia ambientale.

Complessivamente, secondo i dati forniti dalla stessa azienda, Apple ha ridotto del 40% le sue emissioni di gas serra negli ultimi cinque anni.

«Per troppo tempo, le comunità più colpite dai cambiamenti climatici non hanno avuto voce in capitolo. Questo deve cambiare, e noi ci impegniamo a far parte di questo cambiamento. - ha spiegato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives di Apple - I nuovi progetti che stiamo presentando aiuteranno le comunità grazie allo sviluppo di nuovi progetti locali per l'energia rinnovabile, creando un mondo più sano ed equo, portando avanti la battaglia contro i cambiamenti climatici».

Le parole di Cook

Intanto, durante la call con gli con gli analisti a commento dei risultati finanziari dell'azienda, Cook si è soffermato sul fattore ambientale: «Siamo già carbon-neutral come azienda. - ha detto il Ceo - E in questo trimestre abbiamo fatto nuovi passi avanti verso il raggiungimento del nostro obiettivo fissato per il 2030.

Abbiamo fatto progressi significativi nei prodotti in quest’area. iPad e iPad mini sono ora dotati di un involucro in alluminio riciclato al 100%. L’antenna dell’iPhone 13 è composta da bottiglie d’acqua in plastica riciclata, una novità assoluta per il settore. E come i nostri clienti stanno vedendo quando acquistano l’iPhone 13, abbiamo riprogettato la confezione per eliminare l’involucro di plastica esterno, il che ci permetterà di evitare l’uso di 600 tonnellate di plastica.