Apple fa la storia: oltre 3 trilioni di dollari di capitalizzazione, anche grazie all’Intelligenza Artificiale generativa

Per la prima volta nella storia, una società quotata a Wall Street sfonda il muro dei tremila miliardi di capitalizzazione di mercato. Il colpo lo mette a segno Apple , che in realtà già nel gennaio del 2022 aveva assaporato questa vetta, ma solo per una manciata di minuti e senza riuscire a chiudere la giornata di contrattazioni sopra la soglia dei fatidici 190,73 dollari per azione (quelli necessari per portare il market cap sopra i 3 trilioni, ndr).

Il record arriva dopo i primi sei mesi di questo...