Apple, ricavi e utili superiori alle aspettative

Apple registra ricavi e utili trimestrali superiori alle aspettative di Wall Street, con un aumento delle vendite di iPhone e un calo delle vendite di accessori inferiore a quanto temuto dagli analisti, nonostante il continuo crollo del mercato dell’elettronica di consumo e le prospettive economiche poco chiare. La Mela ha dichiarato che le vendite del secondo trimestre fiscale conclusosi il primo aprile sono scese del 2,5% a 94,84 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un calo del 4,4% a 93 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv.

L’utile è rimasto invariato a 1,52 dollari per azione, contro le stime di un calo del 5,7% a 1,43 dollari per azione, secondo i dati di Refinitiv. L’aumento dell’1,5% dei ricavi dell’iPhone di Apple è in contrasto con il più ampio settore dell’elettronica di consumo, che è alle prese con un calo delle vendite di smartphone, tablet e Pc, in quanto i consumatori e le aziende che hanno fatto incetta di prodotti elettronici durante la pandemia riducono le spese in seguito all’aumento dei tassi di interesse e all’incertezza economica. L’azienda ha inoltre mantenuto i suoi programmi di dividendi e di riacquisto di azioni all’incirca in linea con l’ultimo aggiornamento di un anno fa, approvando 90 miliardi di dollari di riacquisti aggiuntivi.