Apple, ricavi sopra le attese. L’utile sale a 22,9 miliardi

Apple chiude il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in calo dell’1% a 89,5 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 89,35 miliardi. L’utile netto è salito a 22,95 miliardi. I ricavi da iPhone sono stati 43,81 miliardi, oltre le previsioni di 43,73 miliardi del mercato. I ricavi in Cina sono risultati pari a 15,08 miliardi, sotto le attese degli analisti che scommettevano du 17,01 miliardi.

Le vendite sono diminuite per il quarto trimestre consecutivo, segnando il rallentamento più lungo dal 2001, mentre l’azienda è alle prese con una domanda fiacca e un mercato degli smartphone traballante in Cina. Apple non ha fornito indicazioni ufficiali per il trimestre in corso, attenendosi alla politica adottata durante la pandemia.

I risultati suggeriscono che Apple sta affrontando un rallentamento in Cina maggiore di quanto temuto. Il governo ha imposto il divieto di utilizzare l’iPhone in alcuni luoghi di lavoro e un nuovo telefono di Huawei Technologies Co. sta fornendo una nuova concorrenza.

Le azioni Apple sono scese dell’1,5% nelle ultime contrattazioni dopo aver chiuso a 177,57 dollari a New York. Il titolo è salito del 37% quest’anno. Apple ha aggiornato l’iPhone, il suo prodotto di punta, durante il quarto trimestre. Il periodo comprendeva poco più di una settimana di dati di vendita dopo il lancio del dispositivo il 22 settembre. L’azienda di Cupertino, California, ha anche rilasciato nuovi modelli di orologi - la Serie 9 e l’Ultra 2 - e ha aggiornato gli AirPods Pro aggiungendo una porta USB-C.