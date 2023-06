Apple rilascia sdk per Vision Pro. Arrivano i lab dedicati in 6 città nel mondo

Per lo sviluppo si impiegano gli stessi framework di base che già usano per altre piattaforme Apple, fra cui Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Questi strumenti consentono di creare nuove tipologie di app che offrono un'esperienza coinvolgente, l’azienda ne cita alcune: finestre in profondità che mostrano contenuti 3D; volumi che creano esperienze visibili da qualsiasi angolazione; e spazi con contenuti 3D illimitati che permettono di immergersi totalmente in un ambiente.

Ulteriori dettagli sono disponibili nel comunicato di Apple.

Interessanti gli esempi di applicazioni scelti da Apple perché danno una prima idea delle potenzialità del prodotto. Focus in ambito business, education ed entertainment.

«Complete HeartX» aiuterà a preparare chi studia medicina alla pratica clinica nel mondo reale usando modelli 3D iperrealistici.

L’app djay consente all'utente di avere un impianto dj completo a portata di mano.