Apple scopre due falle di sicurezza. Disponibile il software per l’aggiornamento

C’è stato un tempo in cui Apple sembrava immune a tutto. Ora non è così.La casa di Cupertino ha reso disponibile un aggiornamento del software su molti suoi dispositivi, dopo aver scoperto due falle di sicurezza. Vuole dire che se avete un dispositivo con la Mela è meglio aggiornare il sistema operativo.

Cosa è successo

Mercoledì Apple ha pubblicato due rapporti di sicurezza sul problema, anche se non hanno ricevuto grande attenzione al di fuori delle pubblicazioni tecnologiche. Secondo la spiegazione di Apple, la vulnerabilità implica che un hacker potrebbe ottenere un “accesso amministratore completo” al dispositivo. Ciò consentirebbe agli intrusi di impersonare il proprietario del dispositivo e quindi di eseguire qualsiasi software a suo nome, ha dichiarato all’Ansa Rachel Tobac, CEO di SocialProof Security.

Cosa occorre fare

Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi interessati, l’iPhone6S e modelli successivi, diversi modelli di iPad, compresi quelli di quinta generazione e successivi, tutti i modelli di iPad Pro e l’iPad Air 2 e i computer Mac con sistema operativo MacOS Monterey. La falla riguarda anche alcuni modelli di iPod.

Cosa sappiamo finora

Apple non ha specificato come e da chi sono state scoperte le vulnerabilità. L’azienda ha già riconosciuto in passato falle di analoga gravità. Attualmente non sono state fornite molte altre spiegazioni e non è chiaro quanti utenti abbia effettivamente riguardato questa situazione.