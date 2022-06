Apple si lancia nel «buy now pay later» (da sola), ma il settore non sta bene

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era da tempo che si vociferava dell'intenzione di Apple di entrare nel segmento del “buy now pay later”. Le indiscrezioni erano state alimentate a inizio anno dopo l'acquisizione della start up inglese Credit Kudos, specializzata nel credit scoring.



Ora ha rotto gli indugi in occasione dell’annuale appuntamento con gli sviluppatori e ha annunciato il lancio di Apple Pay Later, che permetterà ai possessori di Mac e iPhone, per il momento solo una parte selezionata degli utenti Usa...