Apple sigla accordo multimiliardario con Broadcom per chip made in Usa

Apple ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo multimiliardario e su più anni con Broadcom per la fornitura di componenti «made in Usa». Broadcom svilupperà, fra l’altro, componenti per radio frequenze 5G ma anche per la connettività wireless. L’accordo rientra nell’impegno preso da Apple nel 2021 per investire 430 miliardi di dollari nell’economia americana in cinque anni.

I filtri Fbar saranno «progettati e costruiti in diversi hub tecnologici e produttivi americani, tra cui Fort Collins, in Colorado, dove Broadcom ha un importante stabilimento».

«Siamo entusiasti di assumere impegni che sfruttano l’ingegno, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana - ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple - Tutti i prodotti Apple dipendono da tecnologie progettate e costruite qui negli Stati Uniti, e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell’economia americana perché crediamo fermamente nel futuro dell’America», ha aggiunto Cook.

L’intesa di oggi segna l’ultima fase della partnership tra le due società, poiché Broadcom aveva già annunciato, nel 2020, che avrebbe venduto 15 miliardi di dollari di componenti wireless ad Apple.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono impegnati in uno sforzo per aumentare la propria produzione interna degli strategici microchip per ridurre la loro dipendenza dall’Asia e dalla Cina in particolare.