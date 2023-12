Walgreens Boots, troppo debito: Moody’s declassa a spazzatura

La sentenza di ottobre ha dato 60 giorni - che scadranno fra una settimana - all’amministrazione Biden per valutare la decisione. Apple ha annunciato che presenterebbe un appello, in caso di conferma del divieto, che comunque non avrebbe un impatto immediato sulle vendite. Giovedì scorso, il titolo di Apple ha registrato una chiusura record a 198,11 dollari; dall’inizio dell’anno, ha guadagnato circa il 50%.

È ora in corso una revisione presidenziale di tale ordine. “Anche se il periodo di revisione non terminerà prima del 25 dicembre, Apple sta adottando misure preventive per conformarsi alla sentenza”, ha dichiarato l’azienda.

Le funzioni sanitarie sono diventate punti di vendita sempre più critici per l’Apple Watch, mettendo l’azienda in concorrenza con i produttori di dispositivi medici. Masimo, con sede a Irvine, California, vende una serie di tecnologie per il monitoraggio della salute.

