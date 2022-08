Apple sposterà in Vietnam la produzione di Apple Watch e MacBook

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo un’anticipazione del periodico Nikkei Asia, Apple Watch e MacBook verranno presto prodotti in Vietnam. Due fornitori di Apple, la cinese Luxshare Precision Industry e la Foxconn, con sede a Taiwan, hanno infatti avviato la produzione di test di Apple Watch e MacBook nel Vietnam settentrionale.

Apple ha chiesto ai fornitori di allestire una linea di produzione di prova in Vietnam per il MacBook, afferma il rapporto, aggiungendo che i progressi nello spostamento della produzione di massa nel Paese asiatico sono stati lenti, in parte a causa delle interruzioni legate alla pandemia, ma anche perché la produzione di computer notebook comporta una maggiore catena di fornitura rispetto a quella di altri prodotti.

iPhone 13 prodotti in India da inizio 2022

Recentemente Apple ha spostato alcune linee produttive di iPhone dalla Cina ad altri Paesi, tra cui l’India, dove ha iniziato ad assemblare iPhone 13 fin dll’inizio di quest’anno, e sta anche pianificando di assemblare in India i tablet iPad. L’India, il secondo mercato di smartphone più grande del mondo, insieme a paesi come Messico e Vietnam, sta diventando sempre più importante per i produttori che forniscono marchi americani, che stanno cercando di diversificare la produzione lontano dalla Cina.

Foxconn, prudenza sul trimestre in corso

La settimana scorsa, il produttore taiwanese Foxconn aveva fornito anticipazioni prudenti per il trimestre in corso, dopo aver pubblicato risultati che hanno superato le aspettative per quello precedente. Il calo previsto sarebbe dovuto al rallentamento della domanda di smartphone dopo il boom alimentato dalla pandemia.

Come altri produttori globali, Foxconn - formalmente chiamata Hon Hai Precision Industry Co Ltd - ha affrontato una grave carenza di chip che ha danneggiato la produzione.