Apple, stop all’aumento di produzione di iPhone: titolo giù a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una storia di tecnologia e paradossi, quella che sta vivendo Apple in queste ore. La casa di Cupertino, che qualche settimana fa ha lanciato la nuova famiglia di iPhone (i modelli 14 per la precisione) ha faticato e non poco sui mercati azionari a causa di un rallentamento nella produzione del nuovo smartphone. Un rallentamento che, secondo l’agenzia Bloomberg, non impedirà al colosso californiano di raggiungere le stime previste per l’anno in corso (90 milioni di iPhone 14 da produrre). Ma che annulla...