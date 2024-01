Vendite in calo, Apple taglia i prezzi degli iPhone in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Delle difficoltà di Apple in Cina si è scritto più volte, negli ultimi mesi. Soprattutto di quelle legate alle vendite di iPhone 15, costrette a fare i conti con l’ostracismo di Pechino ma soprattutto con l’arrivo sul mercato cinese di prodotti concorrenti molto performanti (su tutti gli smartphone lanciati da Huawei e Xiaomi).

Tutte difficoltà che pesano su Apple, anche in Borsa dove il titolo ha perso slancio. Da qui la scelta del colosso di Cupertino di lanciare una rara campagna di sconti su iPhone proprio in Cina. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, infatti, Apple ha tagliato i prezzi al dettaglio fino a 500 yuan (70 dollari) in un contesto di crescente pressione competitiva, in quello che rimane il più grande mercato di smartphone del mondo.

Il gigante tecnologico statunitense ha tagliato i prezzi di alcuni iPhone del 5%. Una promozione a tempo limitato (durerà dal 18 al 21 gennaio) in vista delle festività cinesi di metà febbraio.

Le vendite dell’ultima serie di iPhone 15 di Apple sono state di gran lunga inferiori a quelle dei modelli precedenti, in Cina. Come detto, i rivali locali - come Huawei e Xiaomi - hanno portato sul mercato modelli molto competitivi. Il tutto mentre aziende e dipartimenti governativi hanno limitato l’uso dei dispositivi Apple da parte del personale, in risposta alle restrizioni governative statunitensi alle app cinesi per motivi di sicurezza.

Solo nella prima settimana del 2024, le vendite di iPhone in Cina sono calate del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secongo gli analisti di Jefferies. E le previsioni non sono per nulla ottimistiche.