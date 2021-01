Apple, Tesla & Co, valutazioni record alla prova dei conti trimestrali La pandemia ha fatto le fortune dei colossi della tecnologia che hanno beneficiato della “lockdown economy”. Ma per alcuni analisti le valutazioni sono eccessivamente generose di Andrea Franceschi

La pandemia ha fatto le fortune dei colossi della tecnologia che hanno beneficiato della “lockdown economy”. Ma per alcuni analisti le valutazioni sono eccessivamente generose

3' di lettura

Entra nel vivo la stagione dei conti societari a Wall Street con la pubblicazione, tra oggi e domani, dei conti di pesi massimi del calibro di Microsoft, Apple, Tesla e Facebook. L'asticella delle aspettative è, come sempre, alta. In particolare per Apple, prima società quotata al mondo, che ieri ha aggiornato i massimi storici toccando un picco intraday oltre i 144 dollari per azione. L’appuntamento con i conti è fissato per domani. I numeri del quarto trimestre, che poi aprono l'anno fiscale 2021...