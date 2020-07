Apple vince contro la Ue, annullata la decisione sul rimborso da 13 miliardi all’Irlanda

In aggiunta «la Commissione non è riuscita a dimostrare errori metodologici nel tax ruling contestato che avrebbe portato ad una riduzione dei profitti di Apple in Irlanda». «Nonostante il Tribunale si rammarichi della natura incompleta e talvolta inconsistente del tax ruling contestato, i difetti individuati dalla Commissione non sono, da soli, sufficienti a provare l'esistenza di un vantaggio», scrive il Tribunale.

Un colpo alla stretta fiscale della Ue

Il tempismo non è dei più felici per la Ue. La Commissione ha annunciato proprio il 15 luglio un intervento per contrastare gli stati «a fiscalità agevolata», una battaglia condotta in prima persona sia dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni sia e soprattutto dalla vicepresidente dell’esecutivo, Margrethe Vestager. La commissaria danese aveva già condotto nel suo primo mandato a palazzo Berlaymont, ai tempi della Commissione Juncker, una lunga serie di indagini per arginare comportamenti ritenuti anti-concorrenziali (come nel caso delle tre multe inflitte a Google, per un valore di oltre 8 miliardi di euro),

lesivi della privacy o elusivi rispetto al fisco europeo.

Ora la stretta si sta intensificando con nuove indagini e il proposito di arrivare in sede europea al progetto di una tassa sul digitale, la «web tax» rimasta troppo a lungo in sospeso sul tavolo dei negoziati su scala Ocse. Non è la prima volta che i giganti esteri impugnano, anche con successo, i verdetti dell’esecutivo. La Corte ha annullato la decisione della Commissione sui trattamenti «illeciti» ricevuti dalle gruppo del caffè Starbucks in Olanda, ma ha approvato l’ordine al Lussemburgo di «recuperare» gli arretrati fiscali di Fiat. Vestager ha dichiarato che vuole «studiare» la sentenza del Tribunale Ue prima di procedere con il ricorso alla Corte di giustizia.«La Commissione europea - ha dichiarato in una nota - andrà avanti a monitorare le misure aggressive di pianificazione fiscale per stabilire se sfocino in aiuti di Stato illegali».